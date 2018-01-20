Антти Ниеми: "Приятно наконец одержать первую победу"

Вратарь "Монреаля" Антти Ниеми, для которого победа в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Вашингтоном" (3:2), подчеркнул, что эта встреча стала для него особенной. Ранее в этом сезоне 34-летний финн пропустил 21 шайбу в пяти встречах за "Питтсбург" и "Флориду".

– Победа была очень важна и для команды, и для меня лично. Я впервые выиграл в этом сезоне, – приводит официальный сайт НХЛ слова Ниеми. – Давно я уже не испытывал таких эмоций, поэтому прошедшая встреча станет для меня особенной. Играть с "Вашингтоном" всегда интересно, а ещё приятнее добиться победы.