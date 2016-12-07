Антон Слепышев: "Отправке в фарм-клуб "Эдмонтона" я не обрадуюсь"

Нападающий "Эдмонтона" Антон Слепышев оценил свои шансы закрепиться в команде и отметил, что конкуренция в составе по-прежнему высока. В этом регулярном чемпионате на счету 22-летнего хоккеиста 4 (2+2) очка в 14 встречах.

– Я пока не могу чувствовать себя твердым игроком основного состава, – цитирует российская версия официального сайта НХЛ Слепышева. – Сыграл-то только половину матчей в сезоне. У нас до сих пор идет конкуренция за место в составе, в которой участвуют четыре-пять человек. Ротация происходит практически после каждой игры. Есть ощущение, что до сих пор не закончился тренировочный лагерь – как там мы бились за место в команде, так и сейчас продолжаем это делать.

Намного лучше освоился в североамериканском хоккее, более отчетливо понимаю, над чем еще нужно работать, больше шансов дают тренеры. Конкуренты тоже не стоят на месте и действуют хорошо. Но именно в такой борьбе, я в этом убежден, и происходит рост. Скажу так, отправке в фарм-клуб в этом сезоне я точно не обрадуюсь.

Я ехал после хорошего сезона в КХЛ, когда у меня произошел скачок. Был уверен, что шанс заиграть здесь будет, все же опыт у меня после четырех сезонов в России был хороший. Знал, что в "Эдмонтоне" есть сильные игроки. Ехал посмотреть себя на их фоне, но старался не забивать себе голову тем, кто где играет и сколько получает. Все это лишние мысли. Приехал в лагерь, показал себя, а дальше пусть тренеры решают.