Антон Худобин: "Не знаю, где буду играть в следующем сезоне. Открыт для предложений из России"

Голкипер "Бостона" Антон Худобин признался, что пока не знает, где будет играть в следующем сезоне.

– Где вы будете играть в следующем сезоне?

– Скажу как на духу – не знаю. Разговоров ходит много, но до 1 июля я ни с кем не имею права разговаривать.

– Кроме "Бостона".

– Да, кроме "Бостона". И мы с ними говорим. Там идут переговоры, есть моменты, по которым мы пока не пришли к единому мнению.

– Я не слышал про другие варианты по отношению к вам, но где-то прочитал, что "Бостон" ищет второго вратаря. Вас это не расстраивает?

– Нисколько. Опять же – это бизнес. Если мы не договоримся с "Медведями", то они могут остаться только с Тууккой Раском. Я понимаю, что клуб рассматривает и другие варианты. Со своей стороны скажу, что для меня "Бостон" – приоритетный вариант.

– А Россия?

– Я открыт для предложений. У меня есть агенты, но пока они мне не говорили о каких-то интересных вариантах. Может быть, их и нет, а, может быть, они недостаточно серьезные. Мне же не говорят, - сказал Худобин (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полная версия интервью - здесь.