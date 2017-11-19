06:40 | Хоккей — НХЛ

Анисимов - первая звезда матча против "Питтсбурга"

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"Чикаго" в гостях обыграл "Питтсбург" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Первой звездой встречи признан нападающий "Блэкхокс" Артем Анисимов.

Россиянин забросил победную шайбу в этой встрече. Он забивает три встречи кряду и набрал 12 (10+2) очков в 20 встречах.

Второй лучший игрок матча – форвард Ник Шмолц, сделавший одну результативную передачу. Третья звезда – защитник "Питтсбурга" Мэтт Ханвик, забросивший единственную шайбу своей команды в этом матче.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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fifa_guru

один фиг деревянный и медленный. никогда не нравился. также как и плотников.

06:54