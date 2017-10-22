Андрей Василевский: "Победа над Малкиным и Кросби добавляет уверенности"

Голкипер "Тампа-Бэй" Андрей Василевский после победы над "Питтсбургом" (7:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ заявил, что команда будет чувствовать себя уверенней после этой встречи. Российский вратарь отразил 28 бросков по своим воротам и одержал 7-ю победу в сезоне.

– Победа над Малкиным и Кросби? Это определенно добавляет уверенности нашей команде, – цитирует официальный Твиттер "Тампы" Василевского. – Они одни из лучших игроков мира.

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