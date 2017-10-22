02:54 | Хоккей — НХЛ

Потрясающий сэйв Василевского в игре с "Питтсбургом"! Видео

8

Голкипер "Тампа-Бэй" Андрей Василевский не позволил отличиться форварду "Питтсбурга" Карлу Хагелину в концовке первого периода матча. Россиянин успел среагировать на передачу Сидни Кросби, переместился на другой угол ворот и ловушкой отбил летящую в ворота шайбу.

Отметим, что сразу после этого момента "Тампа" забила третий гол "Питтсбургу". Отличился Янни Гурд.

Кучеров забросил 9-ю шайбу в сезоне! Видео //
Стэмкос вновь забил с передач Наместникова и Кучерова. Видео

8
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

Упёртый русский

Из интересного осталось узнать, будут ли хет-трик и сухарь...;)

03:34

Доктор Айболит

Смока скажет это ничего не значит)))Это же не плей офф))))))))))Хотя Питтсбургу туда нужно ещё попасть)))

03:31

mitchelll

После 3:0 действующие обладатели начали психовать, чем и подписали себе...А синие дают мастер-класс по эффективности. У них все молодцы...если так будет почаще - пойдут очень далеко, тьфу, тьфу

03:28

Упёртый русский

6-0. Никитос - красавец! И еще и пол матча не сыграли! Как то не верится в третий кубок пингвинов! ;)

03:26

Доктор Айболит

6-0))))))))))))

03:25

Упёртый русский

5-0 уже... Просто декласс какой то!

03:21

AndersenRUS

Глаза не нарадуются. Просто идет уничтожение Пингвинов. По сути это их единственный момент в первой тайме и Увас на высоте. Так держать Молнии!

03:00