Потрясающий сэйв Василевского в игре с "Питтсбургом"! Видео

Голкипер "Тампа-Бэй" Андрей Василевский не позволил отличиться форварду "Питтсбурга" Карлу Хагелину в концовке первого периода матча. Россиянин успел среагировать на передачу Сидни Кросби, переместился на другой угол ворот и ловушкой отбил летящую в ворота шайбу.

Отметим, что сразу после этого момента "Тампа" забила третий гол "Питтсбургу". Отличился Янни Гурд.

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