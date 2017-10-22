Потрясающий сэйв Василевского в игре с "Питтсбургом"! Видео

Голкипер "Тампа-Бэй" Андрей Василевский не позволил отличиться форварду "Питтсбурга" Карлу Хагелину в концовке первого периода матча. Россиянин успел среагировать на передачу Сидни Кросби, переместился на другой угол ворот и ловушкой отбил летящую в ворота шайбу.
Отметим, что сразу после этого момента "Тампа" забила третий гол "Питтсбургу". Отличился Янни Гурд.
Vasilevskiy save on Hagelin pic.twitter.com/llJNL9onA5– steph (@myregularface) 21 октября 2017 г.
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- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Питтсбург Пингвинз
- Сидни Кросби
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Карл Хагелин
- Янни Гурд
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Упёртый русский
Из интересного осталось узнать, будут ли хет-трик и сухарь...;)
03:34
Доктор Айболит
Смока скажет это ничего не значит)))Это же не плей офф))))))))))Хотя Питтсбургу туда нужно ещё попасть)))
03:31
mitchelll
После 3:0 действующие обладатели начали психовать, чем и подписали себе...А синие дают мастер-класс по эффективности. У них все молодцы...если так будет почаще - пойдут очень далеко, тьфу, тьфу
03:28
Упёртый русский
6-0. Никитос - красавец! И еще и пол матча не сыграли! Как то не верится в третий кубок пингвинов! ;)
03:26
Доктор Айболит
6-0))))))))))))
03:25
Упёртый русский
5-0 уже... Просто декласс какой то!
03:21
AndersenRUS
Глаза не нарадуются. Просто идет уничтожение Пингвинов. По сути это их единственный момент в первой тайме и Увас на высоте. Так держать Молнии!
03:00