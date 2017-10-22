Стэмкос вновь забил с передач Наместникова и Кучерова. Видео

"Тампа-Бэй" реализовала большинство в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против "Питтсбурга". Свою третью шайбу в этом сезоне забросил Стивен Стэмкос, голевыми передачами отметились Владислав Наместников и Никита Кучеров. Отметим, что все три шайбы капитан "Молний" забил с ассистов россиян.

Напомним, что ранее Кучеров открыл счет в этой встрече также в большинстве – после удаления Сидни Кросби.

Кучеров забросил 9-ю шайбу в сезоне! Видео