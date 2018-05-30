Андрей Свечников: "Не уверен на 100 процентов, но думаю, что смогу пробиться в НХЛ"

Нападающий Андрей Свечников, занявший первое место в рейтинге Центрального скаутского бюро (ЦСБ) среди хоккеистов, выступающих в Северной Америке, уверен, что может закрепиться в НХЛ​. Драфт пройдет 22 - 23 июня в Далласе.

– Считаете ли вы, что сможете пробиться в НХЛ в следующем сезоне?

– Не уверен на 100 процентов, но думаю, что смогу, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Свечникова. - Я считаю, что у меня есть все для НХЛ – скорость, бросок, я могу действовать жестко. Меня можно выпускать в любых ситуациях, мне нравится играть в меньшинстве и в большинстве.

– Вас вполне может задрафтовать "Каролина", которая будет выбирать игрока на драфте под вторым номером. У вас какие-нибудь мысли по поводу этой команды?

– У меня складывается впечатления, что эта команда находится на подъеме. Там много хороших молодых игроков, и меня это полностью устраивает. Для меня будет честью, если меня задрафтвует любой клуб НХЛ. Я всегда мечтал об этом. Я видел, как драфтовали моего брата. Это было здорово.