Андрей Николишин: "Свечников уже созрел для НХЛ"

Чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады-2002 в составе сборной России Андрей Николишин считает, что нападающий Андрей Свечников сможет закрепиться в основе "Каролины". Этот клуб выбрал Свечникова под вторым номером драфта НХЛ.



- Свечников уже созрел для НХЛ и в следующем сезоне будет игроком основы, - цитирует ТАСС Николишина. - Он и в тестах, и по всем остальным показателям был сильнейшим. У него не будет проблем с адаптацией. Никто такого игрока просто так отдавать на драфте не стал бы, "Каролине" повезло, что он им достался.