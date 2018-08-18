Андрей Миронов: "Вторая попытка в НХЛ? Поживем – увидим"

Защитник "Динамо" Андрей Миронов после презентации команды отметил, что был рад попробовать свои силы в НХЛ и вернуться назад в "Динамо".

- На сборах в Нижнем Новгороде вы жили на базе, где квартировала сборная Уругвая по футболу. Владимир Воробьев рассказывал, что все интересовались, кто жил в их номере. Вы спрашивали у кого-нибудь?

- Нет. Если честно, не интересовался. Даже мысли не было узнать.

- Кого-то из футболистов сборной Уругвая знаете?

- Суареса, понятное дело. Чемпионат мира по футболу смотрел. Переживал за нашу сборную. Ребята хорошо выступили, молодцы. Они подарили праздник нашим болельщикам. Многие мальчишки сейчас идут записываться в секции по футболу.

- Некоторые хоккеисты ходили на матчи чемпионата мира. Вам удалось посетить игры?

- Нет, не получилось. Смотрел по телевизору.

- В Денвере есть футбол?

- Есть американский футбол и бейсбол. А что касается соккера, вроде там была какая-то команда, но я не в курсе, где она выступает и как.

- На американский футбол или бейсбол ходили?

- Да. В Денвере баскетбольная команда есть. А в американском футболе местная команда стала чемпионом год назад. У них там полные дворцы собираются, под девяносто тысяч, целая тусовка: и кушают с детьми, и развлекаются, и веселятся. Каждый матч для них – праздник.

- В Денвере есть, куда сходить, кроме спортивных мероприятий?

- Там отличный город, есть горнолыжный курорт рядом, одиннадцать месяцев в году солнце. Город очень уютный, комфортный, где все есть.

- То есть там нет такой скуки, как у Шипачева была в Лас-Вегасе?

- Я же туда не развлекаться ехал, а играть в хоккей и пробиваться в НХЛ.

- Будете делать вторую попытку, чтобы вернуться в НХЛ?

- Поживем - увидим. Я не в чем там не разочаровался. Рад, что съездил, что вернулся. Все отлично. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)