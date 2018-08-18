Андрей Миронов: "Вторая попытка в НХЛ? Поживем – увидим"

Защитник "Динамо" Андрей Миронов после презентации команды отметил, что был рад попробовать свои силы в НХЛ и вернуться назад в "Динамо".
- На сборах в Нижнем Новгороде вы жили на базе, где квартировала сборная Уругвая по футболу. Владимир Воробьев рассказывал, что все интересовались, кто жил в их номере. Вы спрашивали у кого-нибудь?
- Нет. Если честно, не интересовался. Даже мысли не было узнать.
- Кого-то из футболистов сборной Уругвая знаете?
- Суареса, понятное дело. Чемпионат мира по футболу смотрел. Переживал за нашу сборную. Ребята хорошо выступили, молодцы. Они подарили праздник нашим болельщикам. Многие мальчишки сейчас идут записываться в секции по футболу.
- Некоторые хоккеисты ходили на матчи чемпионата мира. Вам удалось посетить игры?
- Нет, не получилось. Смотрел по телевизору.
- В Денвере есть футбол?
- Есть американский футбол и бейсбол. А что касается соккера, вроде там была какая-то команда, но я не в курсе, где она выступает и как.
- На американский футбол или бейсбол ходили?
- Да. В Денвере баскетбольная команда есть. А в американском футболе местная команда стала чемпионом год назад. У них там полные дворцы собираются, под девяносто тысяч, целая тусовка: и кушают с детьми, и развлекаются, и веселятся. Каждый матч для них – праздник.
- В Денвере есть, куда сходить, кроме спортивных мероприятий?
- Там отличный город, есть горнолыжный курорт рядом, одиннадцать месяцев в году солнце. Город очень уютный, комфортный, где все есть.
- То есть там нет такой скуки, как у Шипачева была в Лас-Вегасе?
- Я же туда не развлекаться ехал, а играть в хоккей и пробиваться в НХЛ.
- Будете делать вторую попытку, чтобы вернуться в НХЛ?
- Поживем - увидим. Я не в чем там не разочаровался. Рад, что съездил, что вернулся. Все отлично. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
- Динамо Москва (футбол)
- Луис Суарес
- Сборная Уругвая (футбол)
- Вадим Шипачев
- Андрей Миронов
- Владимир Воробьев