Андрей Марков: "Хоккеистам "Монреаля" нужно собрать волю в кулак и продолжать работать"

Защитник "Ак Барса" Андрей Марков отмечает, что провел много лет в "Монреале" и продолжает следить за командой. По его мнению, игрокам нужно сплотиться вокруг клуба.

- Понимаете, я провел много лет в этой команде, у меня осталось много друзей в Монреале, - заявил Марков. - Иногда я получаю сообщения. Иногда говорю по телефону. Конечно, фанатам сейчас непросто, команде нелегко. И, естественно, игроки разочарованы таким стартом. Но нужно оставаться вместе. И горе и в радости. Такое иногда случается. Конечно, сейчас тяжело, но нужно собрать волю в кулак и продолжать работать. Нельзя отворачиваться от команды.

- Могут ли канадцы исправить положение?

- У них квалифицированный тренерский штаб, опытная команда менеджеров, которые знают, что делать. В конце концов, решения принимаю не я, так что какое значение имеет мое мнение? (Иван ШИТИК)