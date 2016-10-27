"Анахайм" разгромил "Нэшвилл"

"Анахайм" выиграл у "Нэшвилла" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Эта победа стала третьей в сезоне для "уток", идущих на 6-й строчке в Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм"- "Нэшвилл" - 6:1 (1:0, 5:0, 0:1)

Голы: Ритчи - 2 (бол., Сгарбосса, Верметт), 2:57 - 1:0. Сильверберг - 1 (мен., Теодор, Гарбутт), 24:26 - 2:0. Сильверберг - 2 (бол., Ватанен, Фаулер), 29:30 - 3:0. Перри - 4, 35:04 - 4:0. Кольяно - 4 (мен.), 37:00 - 5:0. Кеслер - 1 (бол., Фаулер, Ватанен), 39:13 - 6:0. Уилсон - 2 (бол.), 47:43 - 6:1.

Вратари: Гибсон - Ринне (Мазанец, 35:04).

Штраф: 10 - 8.

Броски: 26 (10+11+5) - 29 (9+10+10).

27 октября. Анахайм. "Хонда Центр".