"Анахайм" победил "Калгари" и вышел в 1/4 финала Кубка Стэнли

"Анахайм" одержал победу над "Калгари" в четвертом матче 1/8 фиала плей-офф НХЛ со счетом 3:1. Эта победа позволила "Дакс" выйти в следующий раунд, счет в серии – 4-0. Таким образом, "утки" стали первыми четвертьфиналистами Кубка Стэнли этого сезона.
НХЛ
1/8 финала
"Калгари" - "Анахайм" - 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
Голы: Ивз - 1, 5:38 - 0:1. Томпсон - 2 (Ракелль, Перри), 6:46 - 0:2. Монахэн - 4 (бол., Верстиг, Брауэр), 36:07 - 1:2. Гецлаф - 3 (п.в.), 59:53 - 1:3.
Вратари: Эллиотт (Джонсон, 5:38, 57:21 - 59:53) - Гибсон.
Штраф: 4 - 6.
Броски: 37 (12+13+12) - 25 (9+9+7).
Калгари. Scotiabank Saddledome (Pengrowth Saddledome).
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Это наверное будет единственный мой прогноз в брекете, в котором я угадал исход и счет. Второй раз так Анахайм мне угождает))
08:16
lapiovra
Отличный матч. Несмотря на то, что Калгари слил серию вчистую - было на что посмотреть.
08:14
fifa_guru
с победой! "Напожарили" калгари)
07:56