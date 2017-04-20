"Анахайм" победил "Калгари" и вышел в 1/4 финала Кубка Стэнли

"Анахайм" одержал победу над "Калгари" в четвертом матче 1/8 фиала плей-офф НХЛ со счетом 3:1. Эта победа позволила "Дакс" выйти в следующий раунд, счет в серии – 4-0. Таким образом, "утки" стали первыми четвертьфиналистами Кубка Стэнли этого сезона.

НХЛ

1/8 финала

"Калгари" - "Анахайм" - 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Ивз - 1, 5:38 - 0:1. Томпсон - 2 (Ракелль, Перри), 6:46 - 0:2. Монахэн - 4 (бол., Верстиг, Брауэр), 36:07 - 1:2. Гецлаф - 3 (п.в.), 59:53 - 1:3.

Вратари: Эллиотт (Джонсон, 5:38, 57:21 - 59:53) - Гибсон.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 37 (12+13+12) - 25 (9+9+7).

Калгари. Scotiabank Saddledome (Pengrowth Saddledome).