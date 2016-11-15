Александр Тыжных: "Макаров был "мотором" своей пятерки в ЦСКА и сборной СССР"

Бывший вратарь сборной СССР Александр Тыжных выразил мнение, что о нападающем Сергее Макарове, включенном в Зал славы НХЛ, говорят реже, чем он этого заслуживает. По словам экс-голкипера, форвард был "мотором" своей пятерки в ЦСКА и национальной команды.

- Про него очень мало говорят, обычно вспоминают пятерку, в которой он играл, но мотором в ней был именно Макаров, - приводит ТАСС слова Тыжных. - Он забивал голы в очень важных матчах, всегда выходил и играл, даже "на зубах". У него была феноменальная карьера, Макаров - величайший хоккеист, его нельзя ни с кем сравнивать, он такой один.

Мы с Сергеем Макаровым встретились в Челябинске, я играл за команду "Трактор", он - за "Восход", и уже тогда он был величайшим нападающим и постоянно забивал мне голы. Макаров - один из самых великих нападающих, которые были в нашем хоккее в Советском Союзе, просто замечательный человек и уважаемый друг.