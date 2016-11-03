Александр Радулов достиг рубежа в 50 шайб в НХЛ

Форвард "Монреаля" Александр Радулов, ставший автором одной из заброшенных шайб в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Ванкувера" (3:0), забил свой 50-й гол в заокеанской карьере. Россиянин записал на свой счет вхзятие ворот на 58-й минуте встречи после передач Алекса Гальченюка и Брендана Галлахера.

Во время выхода Радулова на пустые ворота в концовке встречи защитник "Ванкувера" Александр Эдлер откровенно нарушал правила на россиянине, однако судья, несмотря на то, что шайба не побывала в сетке, засчитал гол. В 10 матчах текущего сезона россиянин набрал 8 (3+5) очков. Всего в 164 играх в НХЛ на счету нападающего 110 (50+60) очков.