08:30 | ХОККЕЙ — НХЛ

Александр Радулов достиг рубежа в 50 шайб в НХЛ

0
0
0
3

Форвард "Монреаля" Александр Радулов, ставший автором одной из заброшенных шайб в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Ванкувера" (3:0), забил свой 50-й гол в заокеанской карьере. Россиянин записал на свой счет вхзятие ворот на 58-й минуте встречи после передач Алекса Гальченюка и Брендана Галлахера.

Во время выхода Радулова на пустые ворота в концовке встречи защитник "Ванкувера" Александр Эдлер откровенно нарушал правила на россиянине, однако судья, несмотря на то, что шайба не побывала в сетке,  засчитал гол. В 10 матчах текущего сезона россиянин набрал 8 (3+5) очков. Всего в 164 играх в НХЛ на счету нападающего 110 (50+60) очков.

0
0
0
3


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Papa-psix

Это как ???

10:06

MrSNik

Родуловская такая шайба

09:47

SportsMan

Самая смешная - именно юбилейная, 50-я )))

09:07

Материалы других СМИ