Александр Овечкин: "Я лучше чувствую себя психологически по сравнению с прошлым сезоном"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметил, что ему тяжело расставаться с новорожденным сыном во время выезда. По его словам, за ним очень интересно наблюдать.

– Я лучше чувствую себя психологически по сравнению с прошлым сезоном. Что касается физического состояния, то мне сложно сравнивать, потому что в прошлом году у нас был другой календарь, – приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ. – Тогда мы играли почти через день, а в этом году только войдёшь в ритм, и сразу наступает пауза. Но теперь мы будем играть почти через день. Это здорово.



Я буду проводить с сыном меньше времени? Я не хочу надолго расставаться с ним. Хорошо, что современные технологии позволяют общаться, улыбаться. Он быстро растёт. Сейчас за ним очень интересно наблюдать.