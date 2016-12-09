11:26 | ХОККЕЙ — НХЛ

Александр Овечкин: "В детстве я хотел стать лучшим доставщиком пиццы"

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Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин принял участие в съемке ироничного рекламного видеоролика. В рамках благотворительной акции нападающий с заявил, что с детства мечтал быть лучшим разносчиком пиццы, но оказалось, что он хорош в другом.

- Когда я был ребенком, хотел стать лучшим доставщиком пиццы в мире, - говорит Овечкин в видеоролике. - Но я не был хорош. Однако оказалось, что я был хорош в других вещах.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Солитон Оренбург

Это где же он в начале 90-х (в эпоху своего бурного детства) повстречал столько разносчиков пиццы, что влюбился в эту профессию??? остается поддержать >higagy....какое интересное кено смотрел Санёк))) папины кассеты?

11:57

higagy

Ах, какие интересные фильмы Саша смотрел в детстве.

11:34

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