Александр Овечкин: "В детстве я хотел стать лучшим доставщиком пиццы"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин принял участие в съемке ироничного рекламного видеоролика. В рамках благотворительной акции нападающий с заявил, что с детства мечтал быть лучшим разносчиком пиццы, но оказалось, что он хорош в другом.
- Когда я был ребенком, хотел стать лучшим доставщиком пиццы в мире, - говорит Овечкин в видеоролике. - Но я не был хорош. Однако оказалось, что я был хорош в других вещах.
Солитон Оренбург
Это где же он в начале 90-х (в эпоху своего бурного детства) повстречал столько разносчиков пиццы, что влюбился в эту профессию??? остается поддержать >higagy....какое интересное кено смотрел Санёк))) папины кассеты?
11:57
higagy
Ах, какие интересные фильмы Саша смотрел в детстве.
11:34