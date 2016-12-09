Александр Овечкин: "В детстве я хотел стать лучшим доставщиком пиццы"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин принял участие в съемке ироничного рекламного видеоролика. В рамках благотворительной акции нападающий с заявил, что с детства мечтал быть лучшим разносчиком пиццы, но оказалось, что он хорош в другом.

- Когда я был ребенком, хотел стать лучшим доставщиком пиццы в мире, - говорит Овечкин в видеоролике. - Но я не был хорош. Однако оказалось, что я был хорош в других вещах.