Александр Овечкин - о матче с "Детройтом": "Могло быть и хуже"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин после поражения от "Детройта" (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ посетовал на слабую реализацию голевых моментов. По словам российского форварда, перерыв негативно сказался на игре "столичных", но он не сомневается, что команда быстро наберет форму.

- Непросто играть после недельного перерыва, но я не могу сказать, что "Вашингтон" плохо начал матч против "Детройта", могло быть и хуже, - приводит пресс-служба "Кэпиталз" слова Овечкина. - Постепенно мы увеличили темп, стали действовать лучше. Не сомневаюсь, что мы быстро наберем хорошую форму.

За время перерыва немного утратилось чувство шайбы, ухудшился бросок и еще некоторые хоккейные мелочи. Но "Вашингтон" создавал голевые моменты, особенно в третьем периоде, когда мы дважды играли в большинстве. 21 минута игрового времени? Приятно проводить на площадке больше 20 минут за матч.