Александр Овечкин: "Мы в "Вашингтоне" верим друг в друга"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отметил, что поражение в третьем матче финальной серии Восточной конференции от "Тампа-Бэй" (2:4) не повлияет на настрой "Кэпиталз". После трех игр команда Овечкина ведет в серии со счетом 2-1.

- Не думаю, что они играли в более отчаянный хоккей, - приводит официальный сайт НХЛ Овечкина. - Просто они забили свои голы в большинстве, а мы нет. Пять на пять мы сыграли вничью, а еще мы забили шесть на пять. Мы должны лучше использовать моменты, которые создаем. Во второй половине матча у нас их было немало, но мы не смогли превратить их в голы. Ничего страшного. Мы знаем, что сегодня проиграли и готовы двигаться дальше. Мы верим друг в друга. Мы в точности знаем, что должны сделать.

Четвертый матч серии пройдет 18 мая.