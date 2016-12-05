Александр Хаванов: "Проворов в "Филадельфии" выглядит так, будто ему на площадке абсолютно комфортно"

Бывший игрок НХЛ и постоянный эксперт "СЭ" Александр Хаванов уверен, что первая шайба, забитая защитником "Филадельфии" Иваном Проворовым в лиге, является важным событием. По его словам, результативность 19-летнего россиянина - вопрос времени.

- Ивану как молодому игроку тяжело взять и прыгнуть в 19 лет в НХЛ, да еще и остаться там в качестве надежного защитника, каким он был даже на МЧМ, где уровень очень высокий, - сказал Хаванов. - Ему нужно сформировать его собственное понимание, что именно нужно делать на площадке, как подстраиваться под соперника. Тренеры понимают, что перспективному игроку обороны нужно набираться опыта, и поэтому его удачные и неудачные игры не сильно сказываются на игровом времени. И буквально с первого матча, начиная с предсезонки, он выглядит так, будто ему на площадке абсолютно комфортно и у него хватает опыта: достаточно спокойно действует с шайбой, принимает правильные решения в обороне, знает, как доводить шайбу до ворот, чего ждать от нападающих и как зачищать себя в единоборствах. Он проходил через все это и сейчас пытается переложить свои знания на более высокий уровень.

Та же самая вещь и с результативностью. Для защитника, который в подавляющем большинстве случаев вынужден атаковать с очень большого расстояния, результативность - это совсем не точная наука. Есть игры, в которых шайбы заходят, как позавчерашняя с "Чикаго". Бывает, что намного более точные и сильные броски не оказываются в сетке. Важно другое: Проворов очень комфортно чувствует себя на синей линии с шайбой, а значит, его хорошая и стабильная результативность - вопрос времени. В последних 5 играх у него 14 бросков по воротам, причем в статистике отражаются только броски, которые дошли до вратаря. А сколько было попыток? Намного больше! Сейчас же просто поздравим Ивана с первой победной шайбой в НХЛ. Для него это большое и очень важное событие. (Марат САФИН)

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