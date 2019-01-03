3 очка Радулова помогли "Далласу" победить "Нью-Джерси"

"Даллас" обыграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:4. Нападающий "Старз" Александр Радулов за 19 минут на площадке сделал 3 результативные передачи. Валерий Ничушкин записал на свой счет 1 пас.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Нью-Джерси" - 5:4 (1:1, 3:3, 1:0)

Голы: Палмиери - 20 (Грин, Зэйджак), 3:41 - 0:1. Бенн - 17 (Радулов, Клингберг), 12:31 - 1:1. Хейсканен - 8 (Питлик, Полак), 23:21 - 2:1. Сегин - 12 (бол., Радулов, Клингберг), 26:38 - 3:1. Братт - 3 (Хишир), 31:08 - 3:2. Сегин - 13 (Радулов, Ничушкин), 32:24 - 4:2. Стэффорд - 2 (Сени, Батчер), 37:21 - 4:3. Бойл - 11 (бол., Батчер, Зэйджак), 38:48 - 4:4. Хейсканен - 9 (Хинтс), 46:27 - 5:4.

Вратари: Бишоп - Блэквуд (58:29).

Штраф: 12 - 9.

Броски: 40 (16+14+10) - 34 (2+12+20).

Наши: Гурьянов (7.44/0/0), Ничушкин (13.34/0/+1), Радулов (19.18/2/+2) - -.

3 января. Даллас. American Airlines Center.