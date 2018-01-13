3 очка Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Каролину"

"Вашингтон" на выезде обыграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3. Победу "Кэпиталз" принес гол Джея Бигла за 2 секунды до финальной сирены.
Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу и отдал две результативные передачи за 22 минуты 34 секунды. Форвард Евгений Кузнецов отыграл 17 минут 24 секунды и заработал 1 (0+1) очко. Защитник Дмитрий Орлов провел на площадке 22 минуты 56 секунд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Каролина" - "Вашингтон" - 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
Голы: Стаал - 13 (бол., Уильямс, Ахо), 3:20 - 1:0. Эллер - 9 (бол., Врана, ОВЕЧКИН), 7:25 - 1:1. ОВЕЧКИН - 28 (Карлсон, КУЗНЕЦОВ), 20:28 - 1:2. Ахо - 16 (бол., Фольк, Стаал), 28:50 - 2:2. Скиннер - 14 (Стемпняк, Флери), 41:49 - 3:2. Коннолли - 10, 56:52 - 3:3. Бигл - 5 (Бэкстрем, ОВЕЧКИН), 59:58 - 3:4.
Вратари: Уорд - Грубауэр.
Штраф: 8 - 10.
Броски: 39 (10+18+11) - 27 (12+7+8).
Наши: - - Овечкин (22:34/3/2), Кузнецов (17:24/1/0), Орлов (22:56/1/1).
Роли. PNC Arena.
- Александр Овечкин
- Вашингтон Кэпиталз
- Каролина Харрикейнз
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Дмитрий Орлов
- Джей Бигл
Mon65
Граф, спасибо за обзор! Практически повторение последнего гостевого для Вашиков матча этих команд, когда они тоже проигрывали, в концовке Саня сравнял счет, а затем в овер принес победу столичным. Одного очко осталось до полтоса! И Команда пусть и со скрипом, но набирает очки и уже на чистом 2 месте.
08:56
mikha1
Монте-Кристо (Мститель)___ Пока еще не полтинник. Он забил только 28 шайбу. Так что пока 28+21=49
08:27
Монте-Кристо (Мститель) .
Каролина снова была злой и мотивированной. Но и Вашингтон вышел биться с первых минут. Поэтому игра получилась интересной. Вот только игроков мастеровитых в той и другой команде недостает. Поэтому яркая и красивая игра получалась эпизодами. Когда на льду у столичных были Овечкин и Оши. У Каролины - Стаал и Ахо. Овечкин и Оши снова вели команду за собой. Только теперь сильнее сыграл Саня. В обороне лучший без сомнений - Орпик. Он не просто почти не ошибался, но и несколько раз исправил грубые ошибки партнеров. Пару раз буквально спас Вашингтон от пропущенных голов. Грубауэр в целом отстоял хорошо. Но вторая шайба на его совести. Частично и третья. Хорош был и вратарь хозяев. К Кузнецову снова ряд претензий. Но хоть в третьем периоде ожил. Стал оказывать давление на оборону Каролины. До этого даже в большинстве был неубедителен. Тормозил атаку. Принимал часто худшие решения. За 30 секунд до конца третьего периода он в зоне соперника высоко поднятой клюшкой разбил губу Стаалу. Но свисток промолчал. И вместо игры в большинстве в последние 20 секунд Каролина пропустила гол. После того, как Кузнецов разбил лицо Стаалу, последовала опасная атака на ворота Вашингтона. В результате вбрасывание за 20 секунд до конца третьего периода в зоне гостей. В итоге Овечкин убежал в атаку, но шайбу потерял в районе своего офиса. Ее подхватил Бэкстрем, пас на пятачок Биглу и тот затолкал шайбу в ворота. За 1.3 секунды до сирены. Кстати, в аналогичной ситуации после блестящего паса Овечкина с пятачка, когда ему никто не мешал, не забил во втором периоде неумытый. Когда не забить было трудно. Боже, с кем Овечкину приходится играть в одном звене ?! С полметра позже в пустой угол не попал Эллер ?! Попал в штангу ! Но Эллер забил раньше, ему простительно. Кстати, Эллер добил шайбу после того, как Врана не забил с метра в полупустые ворота. Угодил в штангу... У Овечкина 29+21 после 45 игр. Есть полтинник !!! Орлов много ошибался. Его продавливали. Но обошлось. Только, когда он был удален, Каролина сделала счет 2:2. Снова частенько в обороне ошибался и Карлсон. Ну и Боуи. В оправдание Орлова и Карлсона то, что они исправляли часть своих же ошибок и недоработок партнеров.
07:10
maxcds
это да
06:31
spetrov
Вот это развязка. :)
06:29