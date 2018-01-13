3 очка Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Каролину"

"Вашингтон" на выезде обыграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3. Победу "Кэпиталз" принес гол Джея Бигла за 2 секунды до финальной сирены.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу и отдал две результативные передачи за 22 минуты 34 секунды. Форвард Евгений Кузнецов отыграл 17 минут 24 секунды и заработал 1 (0+1) очко. Защитник Дмитрий Орлов провел на площадке 22 минуты 56 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" - "Вашингтон" - 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Голы: Стаал - 13 (бол., Уильямс, Ахо), 3:20 - 1:0. Эллер - 9 (бол., Врана, ОВЕЧКИН), 7:25 - 1:1. ОВЕЧКИН - 28 (Карлсон, КУЗНЕЦОВ), 20:28 - 1:2. Ахо - 16 (бол., Фольк, Стаал), 28:50 - 2:2. Скиннер - 14 (Стемпняк, Флери), 41:49 - 3:2. Коннолли - 10, 56:52 - 3:3. Бигл - 5 (Бэкстрем, ОВЕЧКИН), 59:58 - 3:4.

Вратари: Уорд - Грубауэр.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 39 (10+18+11) - 27 (12+7+8).

Наши: - - Овечкин (22:34/3/2), Кузнецов (17:24/1/0), Орлов (22:56/1/1).

Роли. PNC Arena.