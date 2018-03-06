05:50 | Хоккей — НХЛ

3 очка Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Калгари"

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"Питтсбург" в матче регулярного чемионата НХЛ обыграл "Калгари" - 4:3 в овертайме. Победная шайба на счету защитника Джастина Шульца.

Российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин в этой встрече забил гол и сделал две результативные передачи. Он провел на площадке 17 минут 17 секунд и завершил игру с показателем "+2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Калгари" - 4:3 ОТ (2:2, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Руведел - 2 (Кессел), 2:10 - 1:0. МАЛКИН - 37, 3:05 - 2:0. Джиордано - 11 (Брауэр, Стэйджан), 6:14 - 2:1. Баклунд - 13 (Фролик, Хэмоник), 10:18 - 2:2. Летанг - 6 (МАЛКИН, Хагелин), 37:01 - 3:2. Брауэр - 5 (Броди, Годро), 39:57 - 3:3. Шульц - 4 (Кессел, МАЛКИН), 62:36 - 4:3.

Вратари: Джерри - Гиллис.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 32 (11+11+9+1) - 38 (16+8+12+2).

Наши: Малкин (17:17/1/2) - -.

6 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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Cap. Morgan

А хде сидди? Сидел?))

10:05

fifa_guru

Бабасян Арсен Ноунеймович да никому не нужен этот Кубок мира. собрали за бабло звезд. те нехотя играли в одну ногу. и только приглашенные с европы еще что-то пытались набить цену ))

09:58

Don

ЧМОка,ты видать совсем КМ не смотрел, ослеп наверное) Россия и Швеция - 3-е место) Плохо, ЧМОка?) Пиндосы то твои вообще знатно обосрались)

09:48

Долго наблюдал за идиотами на эт

Свинка Сид играл? не?))

08:33

Бабасян Арсен Ноунеймович

Чего же сборная России на горбу Малыча не заехала на Кубке Мира?)

07:59

Весёлый©

Опять кто-то на горбу Малыча заедет в плей-офф, а там скрысит Смайта. ;)

07:28

maxcds

Чесна говоря, Пицбурк отскочил в третьем. Гудрона за такие матчи надо просто бить, ну или в резервацию на время. Пицбурк без Малкина - Аризона?

05:56

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