3 очка Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Калгари"

"Питтсбург" в матче регулярного чемионата НХЛ обыграл "Калгари" - 4:3 в овертайме. Победная шайба на счету защитника Джастина Шульца.

Российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин в этой встрече забил гол и сделал две результативные передачи. Он провел на площадке 17 минут 17 секунд и завершил игру с показателем "+2".

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Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Калгари" - 4:3 ОТ (2:2, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Руведел - 2 (Кессел), 2:10 - 1:0. МАЛКИН - 37, 3:05 - 2:0. Джиордано - 11 (Брауэр, Стэйджан), 6:14 - 2:1. Баклунд - 13 (Фролик, Хэмоник), 10:18 - 2:2. Летанг - 6 (МАЛКИН, Хагелин), 37:01 - 3:2. Брауэр - 5 (Броди, Годро), 39:57 - 3:3. Шульц - 4 (Кессел, МАЛКИН), 62:36 - 4:3.

Вратари: Джерри - Гиллис.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 32 (11+11+9+1) - 38 (16+8+12+2).

Наши: Малкин (17:17/1/2) - -.

6 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena.