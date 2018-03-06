3 очка Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Калгари"

"Питтсбург" в матче регулярного чемионата НХЛ обыграл "Калгари" - 4:3 в овертайме. Победная шайба на счету защитника Джастина Шульца.
Российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин в этой встрече забил гол и сделал две результативные передачи. Он провел на площадке 17 минут 17 секунд и завершил игру с показателем "+2".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Питтсбург" - "Калгари" - 4:3 ОТ (2:2, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Руведел - 2 (Кессел), 2:10 - 1:0. МАЛКИН - 37, 3:05 - 2:0. Джиордано - 11 (Брауэр, Стэйджан), 6:14 - 2:1. Баклунд - 13 (Фролик, Хэмоник), 10:18 - 2:2. Летанг - 6 (МАЛКИН, Хагелин), 37:01 - 3:2. Брауэр - 5 (Броди, Годро), 39:57 - 3:3. Шульц - 4 (Кессел, МАЛКИН), 62:36 - 4:3.
Вратари: Джерри - Гиллис.
Штраф: 6 - 6.
Броски: 32 (11+11+9+1) - 38 (16+8+12+2).
Наши: Малкин (17:17/1/2) - -.
6 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena.
Cap. Morgan
А хде сидди? Сидел?))
10:05
fifa_guru
Бабасян Арсен Ноунеймович да никому не нужен этот Кубок мира. собрали за бабло звезд. те нехотя играли в одну ногу. и только приглашенные с европы еще что-то пытались набить цену ))
09:58
Don
ЧМОка,ты видать совсем КМ не смотрел, ослеп наверное) Россия и Швеция - 3-е место) Плохо, ЧМОка?) Пиндосы то твои вообще знатно обосрались)
09:48
Долго наблюдал за идиотами на эт
Свинка Сид играл? не?))
08:33
Бабасян Арсен Ноунеймович
Чего же сборная России на горбу Малыча не заехала на Кубке Мира?)
07:59
Весёлый©
Опять кто-то на горбу Малыча заедет в плей-офф, а там скрысит Смайта. ;)
07:28
maxcds
Чесна говоря, Пицбурк отскочил в третьем. Гудрона за такие матчи надо просто бить, ну или в резервацию на время. Пицбурк без Малкина - Аризона?
05:56