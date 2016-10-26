08:05 | ХОККЕЙ — НХЛ

27 сэйвов Бобровского не спасли "Коламбус" от проигрыша "Лос-Анджелесу"

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"Лос-Анджелес" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме победил "Коламбус" – 3:2. Решающую шайбу забросил защитник Алек Мартинес.

Вратарь "Блю Джекетс" Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 30.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" - "Коламбус"- 3:2 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Саад - 1 (Фолиньо, Савар), 21:31 - 0:1. Копитар - 2 (Гилберт, Тоффоли), 33:40 - 1:1. Аткинсон - 2 (бол., Ганье, Веннберг), 34:51 - 1:2. Даути - 2 (Шор, Браун), 54:03 - 2:2. Мартинес - 2 (Пирсон, Тоффоли), 61:14 - 3:2.

Штраф: 2 - 2.

Броски: 30 (11+8+10+1) - 21 (6+9+6+0).

Вратари: Будай - БОБРОВСКИЙ.

26 октября. Лос-Анджелес. Staples Center.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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