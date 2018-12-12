В Санкт-Петербурге рассмотрели проект арены к ЧМ-2023

Комитет по строительству и архитектуре Санкт-Петербурга рассмотрел проект реконструкции Петербургского Спортивно-концертного комплекса, где предполагается провести матчи чемпионата мира по хоккею 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт аднимистрации города.

Заказчиком строительства выступил хоккейный клуб СКА. Новая арена будет вмещать более 21000 зрителей. Помимо игр чемпионата мира, на ней будут проводиться домашние матчи питерских армейцев.

В проекте предусмотрены все необходимые функции: спортивная, развлекательная, концертная, размещение баров и кафе, обеспечение работы представителей СМИ, в том числе на высоте 35 метров в подвесных гондолах.