Сборная России сыграет против Германии 6 и 7 апреля в Сочи

Сборная России сыграет против команды Германии 6 и 7 апреля в Сочи в рамках Еврочелленджа, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Финалисты Олимпийских игр-2018 проведут очные встречи на ледовой арене "Большой" в Сочи 6 и 7 апреля.

Матчи Еврочелленджа проходят в формате спаренных матчей с 2011 года. Турнир является этапом подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Дании с 4 по 20 мая 2018 года.