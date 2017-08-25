Роман Ротенберг: "Сборная Кореи сыграет на Кубке Первого канала"

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что сборная Кореи примет участие в Кубке Первого канала 2017 года. Турнир, который пройдет в Москве 13 - 17 декабря, станет для азиатской команды этапом подготовки к домашней Олимпиаде 2018 года.

- Сборная Кореи примет участие в Кубке Первого канала наряду с командами России, Финляндии, Чехии, Швеции и Канады, - цитирует "Р-Спорт" Ротенберга. - Турнир пройдет в Москве с 13 по 17 декабря.

Напомним, Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.