Прав ли Овечкин по Олимпиаде? Баттл Еронко vs Шевченко – прямо сейчас

В 14.00 по московскому времени начался онлайн с двумя корреспондентами отдела хоккея "СЭ" – Игорем Еронко и Алексеем Шевченко. Главная тема эфира, прямую трансляцию которого вы сможете посмотреть на нашем канале YouTube (она будет доступна и в соцсетях "СЭ"), – заявление форварда "Вашингтона" Александра Овечкина, который объяснил причины, почему он не примет участие на Олимпиаде в Пхенчхане. Наши журналисты обсудят ключевые вопросы по этой теме:

– Прав ли Овечкин, отказавшись от Олимпиады?

– Мог ли Александр разорвать контракт с "Вашингтоном"?

– В чем был смысл демарша игрока в апреле в отношении НХЛ?

– Что ждет Овечкина в новом сезоне НХЛ?

ОВЕЧКИН НЕ ВИНОВАТ. МНЕНИЕ ЕРОНКО //

ОВЕЧКИН НЕ ПРАВ. МНЕНИЕ ШЕВЧЕНКО