Зинэтула Билялетиндов: "Металлург" - команда, у которой очень хорошая атака"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после третьего матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против "Металлурга" (5:2, 2-1) отметил, что у соперника очень хорошая атака. Специалист также оценил состояние ранее травмированного Альберта Яруллина, прибывшего в Магнитогорск вместе с командой.

- Хорошая, боевая игра. Ребята сработали хорошо, - заявил Билялетдинов. - Готовимся к завтрашней игре.

- Команда забросила быстрые шайбы в первом и во втором периодах, но в концовке первого периода "Магника" сильно прижала. С чем это связано?

- Это сильная команда. Команда, у которой очень хорошая атака. С ней на протяжении всей игры было непросто.

- Оба пропущенных гола были после удаления Саитова. Капитана захлестнули эмоции или что-то другое произошло с ним? Ведь все-таки удаления были не совсем обязательными.

- Согласен с этим. Мы должны с этим разобраться.

- Альберт Яруллин приехал с командой. Он уже готов играть?

- Не совсем еще, но уже на подходе. (Юрий ШИРИНКИН)