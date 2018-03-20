20:57 | Хоккей — КХЛ

Зинэтула Билялетиндов: "Металлург" - команда, у которой очень хорошая атака"


Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после третьего матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против "Металлурга" (5:2, 2-1) отметил, что у соперника очень хорошая атака. Специалист также оценил состояние ранее травмированного Альберта Яруллина, прибывшего в Магнитогорск вместе с командой.

- Хорошая, боевая игра. Ребята сработали хорошо, - заявил Билялетдинов. - Готовимся к завтрашней игре.

- Команда забросила быстрые шайбы в первом и во втором периодах, но в концовке первого периода "Магника" сильно прижала. С чем это связано? 

- Это сильная команда. Команда, у  которой очень хорошая атака. С ней на протяжении всей игры было непросто. 

- Оба пропущенных гола были после удаления Саитова. Капитана захлестнули эмоции или что-то другое произошло с ним? Ведь все-таки удаления были не совсем обязательными.

- Согласен с этим. Мы должны с этим разобраться. 

- Альберт Яруллин приехал с командой. Он уже готов играть?

- Не совсем еще, но уже на подходе. (Юрий ШИРИНКИН)

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