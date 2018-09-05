Зинэтула Билялетдинов: "Обухов будет примером для молодых во второй команде"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после поражения от "Витязя" (3:5) поделился эмоциями от матча и рассказал о возвращении в Казань Дмитрия Обухова.
- Плохо начинаем, даём преимущество сопернику, - сказал Билялетдинов. - Должны были забивать больше и не допускать столько ошибок.
- Как оцените игру вратаря?
- У меня нет претензий к голкиперу. Сыграл ровно.
- Что думаете о возвращении Обухова?
- Это ветеран, который уже давно в команде. У него три Кубка Гагарина. Это хороший пример для молодежи, думаю, что он больше будет играть там. Если нам понадобится, то мы его позовём. (Артур Еникеев)