Зинэтула Билялетдинов: "Обухов будет примером для молодых во второй команде"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после поражения от "Витязя" (3:5) поделился эмоциями от матча и рассказал о возвращении в Казань Дмитрия Обухова.

- Плохо начинаем, даём преимущество сопернику, - сказал Билялетдинов. - Должны были забивать больше и не допускать столько ошибок.



- Как оцените игру вратаря?

- У меня нет претензий к голкиперу. Сыграл ровно.

- Что думаете о возвращении Обухова?

- Это ветеран, который уже давно в команде. У него три Кубка Гагарина. Это хороший пример для молодежи, думаю, что он больше будет играть там. Если нам понадобится, то мы его позовём. (Артур Еникеев)

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