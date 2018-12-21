Зинэтула Билялетдинов: "Нужно уметь играть до конца"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после победы над "Трактором" (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команде не хватало эмоций. Подопечные пропустили две шайбы ы третьем периоде.

- Не хватало куража и эмоций. Много оставили их в прошлом матче с "Металлургом". Переживали из-за поражения. Ребята играли через не могу в плане эмоций, - цитирует "РИА Новости" Билялетдинова. - Был неплохой второй период. А в третьем допустили ошибки. Видимо, психологическая усталость какая-то. Результат есть, это важно. Остальное поправим.

Нужно уметь играть до конца. Я разберусь, как игрокам это объяснить. Как мне Педан? А как вам? Хорошо? У меня есть вопросы.