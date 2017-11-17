Жердев покинет рижское "Динамо"

Рижское "Динамо" расторгнет контракт с нападающим Николаем Жердевым сегодня или завтра, информируют "Известия". Отмечается, что на данный момент идет подготовка документов.

За рижан 32-летний форвард в этом сезоне провел 13 матчей, в которых набрал 5 (3+2) очков и заработал показатель полезности "-5". Ранее в этом сезоне он выступал за "Нефтехимик", набрав одно очко (0+1) в двух играх при показателе полезности "-1".

В прошедшем сезоне Жердев выступал за "Торпедо". Он провел 54 матча в регулярном чемпионате и три в плей-офф, набрав 29 (8+21) очков.