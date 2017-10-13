Защитник "Ак Барса" Абросимов ударил арбитра. Видео

Защитник "Ак Барса" Роман Абросимов, получивший удаление до конца матча регулярного чемпионата КХЛ с "Локомотивом" (2:6) после грубого силового приема против Рушана Рафикова, ударил судью рукой. За это он получил еще один 20-минутный штраф, а его дальнейшую судьбу теперь будет решать спортивно-дисциплинарный комитет.

В моменте с нарушением ​Рафиков спокойно ехал к шайбе, но затем получил удар в колено от Абросимова. Последний был недоволен решением арбитра и в пылу эмоций захотел разобраться еще и с нападающим "Локомотива" Даниилом Апальковым​. Встав на пути хоккеиста, судья получил удар от Абросимова.

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