Защитник "Ак Барса" Абросимов ударил арбитра. Видео

Защитник "Ак Барса" Роман Абросимов, получивший удаление до конца матча регулярного чемпионата КХЛ с "Локомотивом" (2:6) после грубого силового приема против Рушана Рафикова, ударил судью рукой. За это он получил еще один 20-минутный штраф, а его дальнейшую судьбу теперь будет решать спортивно-дисциплинарный комитет.
В моменте с нарушением Рафиков спокойно ехал к шайбе, но затем получил удар в колено от Абросимова. Последний был недоволен решением арбитра и в пылу эмоций захотел разобраться еще и с нападающим "Локомотива" Даниилом Апальковым. Встав на пути хоккеиста, судья получил удар от Абросимова.
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Юный Люцифер
Andrey6201 Ну удален был Абросимов за удар соперника в колено, так что все тут правильно, а судью толкать это вообще верх идиотизма
22:43
Andrey6201
Это толчок? Хоккей стал художественной гимнастикой? С такими правилами пипец КХЛ
22:40