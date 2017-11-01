Запольски, Трямкин, Доус и Толванен - лучшие игроки КХЛ в октябре

КХЛ на официальном сайте назвала лучших игроков октября в четырех номинациях.

Лучшим вратарем признан Райан Запольски из "Йокерита", одержавший победы в восьми из 12 проведенных матчей, четыре из которых провел на ноль. Его максимальная сухая серия составила 245 минут 17 секунд – это лучший результат нынешнего сезона и третий по продолжительности в истории лиги.

Никита Трямкин из "Автомобилиста" стал лучшим защитником. Он победил в семи из 11 игр и набрал в них 8 (3+5) очков при показателе полезности "+3".

Лучшим нападающим стал Найджел Доус из "Барыса", который в девяти встречах забросил 10 шайб, что стало лучшим показателем в лиге. Форвард также отдал четыре результативные передачи при показателе полезности "+6".

Нападающий "Йокерита" Эли Толванен признан лучшим новичком. В 12 матчах он вместе с командой одержал восемь побед и набрал в них 9 (5+4) баллов при показателе полезности "+3".