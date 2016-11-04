Юрий Цыплаков: "Главное в судейском деле - получать от работы удовольствие"

Арбитр КХЛ Юрий Цыплаков в интервью официальному сайту лиги отметил, что самое приятное в судейской работе – благодарность игроков по окончании матча. По его словам, очень важно получать удовольствие как от игрового, так и от судейского процесса.

– Бывают такие моменты, когда "зажигаешь" руку на удаление, а пострадавший хоккеист идет бить в ответ, – отметил Цыплаков. – А я ему: "Зачем ты это делаешь? Ты же видишь, что я поднял руку и будет удаление. Будете теперь играть "четыре на четыре" вместо большинства". Чтобы игроки немного сдерживались, иногда приходится с ними вот так общаться.

Пожалуй, самое приятное – это когда хоккеисты благодарят за работу после матча. Например, в этом сезоне в Загребе, хотя "Медвешчак" и проиграл "Спартаку", ребята из команды хозяев подъехали и сказали "спасибо". Пусть реже, но случается, что и тренеры проигравших команд делают то же самое. Главное – это получать от работы удовольствие. Я и сыну говорю то же самое. Да и вообще, настоящий хоккеист должен уметь играть во все!