Юкка Ялонен: "Толванену нужно привыкать к повышенному вниманию"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен после поражения от московского "Динамо" (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался доволен игрой своей команды. Специалист рад, что в четвертой выездной встрече подряд "джокеры" показали энергичный хоккей.

– Несмотря на то, что мы сегодня уступили, в целом я доволен игрой, которую показала команда, – сказал Ялонен. – Мы действовали очень активно, получалось создавать много голевых моментов. Но перед воротами мы не сыграли очень активно и остро, чтобы забросить достаточное количество шайб. Однако я доволен командой, тем, что в четвертом матче подряд на выезде смогли сыграть так энергично.

– После хет-трика Толванена все ждали вашу команду, чтобы посмотреть на него. Чувствуется ли повышенное внимание к нему и мешает ли это молодому хоккеисту?

– Он очень одаренный игрок и поэтому к нему и на площадке, и за ее пределами много внимания. Ему нужно расти и привыкать, чтобы это не мешало. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)