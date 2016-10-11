Юкка Ялонен: "Сегодня "Йокерит" показал, что умеет играть в хоккей"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен после победы над ЦСКА (6:3) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда хотела выступить хорошо после поражения от СКА (0:6), передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Для ЦСКА это поражение стало третьим подряд.

– Мы, конечно, рады, что выиграли у такой хорошей команды, как ЦСКА. Мы плохо сыграли в Питере и сегодня показывали, что умеем и можем играть в хоккей хорошо.

– На третий период Талая вышел на пять минуты позже команды. Почему?

– У него просто сломались коньки.

– Скажите несколько слов об О'Нилле. Он весь сезон не мог забить, а сегодня сделал хет-трик. Оцените его игру.

– Сегодня он сыграл с Регином в первом звене. Он является лидером нашей команды и у него сегодня все получилось. Вообще хочу сказать, что у нас очень много травм в этом сезоне, и ребята потихоньку возвращаются в строй.

– Так получилось, что с ЦСКА вы часто встречались, если учесть работу в питерском СКА. Как находите ключи к этой команде, и какая команда сильнее, при Торчетти или эта?

– Я не могу сравнивать тот ЦСКА с этим. Но если хочешь выиграть у ЦСКА – нужно играть хорошо.