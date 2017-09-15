"Югра" подписала пробный контракт с Бортниковым

"Югра" заключила пробный контракт с нападающим Игорем Бортниковым, сообщает пресс-служба клуба. 28-летний игрок уже выступал за команду с 2014 по 2016 год.

В межсезонье он перешел в "Сочи", однако в июле соглашение с ним было расторгнуто. Форвард покинул команду по семейным обстоятельствам.

В минувшем сезоне Бортников выступал за "Югру" (17 матчей, 0+6 очков) и "Нефтехимик" (10 матчей, 2+3 очков). Всего в лиге на его счету 111 (52+59) очков в 306 встречах.