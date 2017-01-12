Яков Рылов: "Динамо" нужна была победа над "Нефтехимиком"

Защитник "Динамо" Яков Рылов после победы над "Нефтехимиком" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команда хотела хорошо начать матч, чтобы порадовать своих болельщиков. Хоккеист отметил, что игроки команды бьются друг за друга в каждой встрече.

– Мы неплохо начали, забили голы, которые добавили нам уверенности, а потом сыграли по счету и довели дело до победы, – рассказал Рылов.

– Вы начали активно, потом расслабились или соперник прибавил?

– Мы хотели хорошо начать матч, чтобы порадовать своих болельщиков. Думаю, у нас это получилось. Мы забили. Нам очень нужна была эта победа. Стараемся показывать игру, которую от нас требуют и которая приведет нас в плей-офф.

– У вас ведь не было дубля в КХЛ?

– Да, до этого матча не было. А вот в чемпионате России забивал.

– Пять побед в начале года. Вы так хорошо отдохнули?

– Мы просто выходим и бьемся друг за друга.

– Прокомментируйте первую шайбу.

– Наигрывали большинство, и получилось здорово забить. Мы благодарны болельщикам за поддержку. Они у нас самые лучшие. Их было не так много, но мы их слышали. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)