Вячеслав Солодухин: "Салават" полностью готов к сезону"

Нападающий "Салавата Юлаева" Вячеслав Солодухин выразил уверенность в готовности команды к новому, 10-му сезону КХЛ. Хоккеист отметил, что игроки настроены на победу в каждой встрече. Уфимский клуб стартует в сезоне 22 августа домашним матчем с "Адмиралом"​.

– Самая главная была задача – наработать определенные тактические моменты, чтобы все ребята поняли, довести до автоматизма, – цитирует официальный сайт "Салавата Юлаева" Солодухина. – Я считаю, что команда полностью готова завтра начинать чемпионат. Подошли с хорошим настроением, позитивно все. Задача по набору очков в домашних играх? Я думаю, мы будем просто готовиться на каждую игру, разбирать соперника, а каких-то определенных целей вроде "две трети очков" не стоит. Будем играть на победу.