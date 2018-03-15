Вячеслав Буцаев: "Хоккеисты "Салавата Юлаева" не уступят "Трактору" в эмоциональном плане"

Бывший главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев отметил, что у "Трактора" есть преимущество в плане подготовки перед противостоянием с "Салаватом Юлаевым". Специалист также добавил, что уфимцы не уступят челябинцам в эмоциональном плане.

– Нельзя сказать однозначно, хорошо это или плохо, когда времени между матчами немного, но факт остается фактом: тренерскому штабу "Салавата Юлаева" нужно правильно восстановить команду и подготовить ее к играм, – цитирует "РИА Новости" Буцаева. – У "Трактора" есть преимущество в плане подготовки, но не всегда это преимущество идет в плюс. У "Салавата Юлаева" была очень эмоциональная игра в седьмом матче серии с "Авангардом". В эмоциональном плане сейчас уфимцы не уступят "Трактору", а в плей-офф это очень важно.

Мы видели, как помогал своей команде Бен Скривенс в последних матчах. Он был надежен. У "Салавата Юлаева" есть явные лидеры в атаке, и хотя "Трактор" очень хорошо показал себя в играх с "Нефтехимиком", сейчас им будет противостоять совсем другой соперник, другой уровень. Посмотрим, что челябинская команда и ее вратари покажут сейчас.