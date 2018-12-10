Владислав Третьяк: "Сборная России обязана выигрывать всегда при своих болельщиках"

Президент ФХР Владислав Третьяк считает, что мужской сборной России по хоккею необходимо становиться победителями Кубка Первого канала, сообщает ТАСС.

13 декабря сборная России сыграет против Швеции на "ЦСКА-Арене", а 15 декабря проведет матч с Чехией. 16 декабря в Санкт-Петербурге – с Финляндией.

– При своих болельщиках всегда нужно выигрывать, – приводит слова Третьяка ТАСС. – Мы можем проверять игроков на финском, чешском, шведском этапах, а у себя нужно обязательно выигрывать. Люди приходят, болеют, поэтому нужен более оптимальный состав, приближенный к чемпионату мира. Ажиотаж большой, билеты очень тяжело достать, даже я не сумел для своих друзей.

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