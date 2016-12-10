Владимир Юрзинов: "Куньлунь" боролся всю игру, но не смог заработать очков"

Главный тренер "Куньлуня" Владимир Юрзинов после поражения от магнитогорского "Металлурга" (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ был расстроен тем, что самоотверженность его подопечных не помогла команде взять очки. Китайский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с 56 очками в 39 матчах.

– Я считаю, что мы сегодня боролись всю игру, сражались, пластались, но этим, к сожалению, мы сегодня очки заработать не смогли, – цитирует сайт "Магнитки" Юрзинова. - Но будем готовиться к следующим матчам. В общем, ребята сегодня хорошо работали, но у "Металлурга", несомненно, здорово сыграло большинство.

Слишком много мы заработали двухминутных удалений. Надо играть аккуратней, дисциплинированнее в обороне с такой командой. Поздравляю "Металлург" с победой.