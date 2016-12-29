Владимир Юрзинов: "Адмирал" здорово сыграл на контратаках в матче с "Куньлунем"

Главный тренер "Куньлуня" Владимир Юрзинов после поражения от "Адмирала" (1:4) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ отдал должное сопернику. По словам Юрзинова, команда из Владивостока здорово сыграла на контратаках.

- Мы пытались бороться, соперник здорово сыграл на контратаках, был лучше на своем пятаке и в завершении, - приводит официальный сайт "Адмирала" слова Юрзинова. - Они сумели забить важные голы. У нас четыре ведущих игрока травмировано, не хватает креатива в атаке. За счет хорошей работы ничего не получилось, к сожалению.