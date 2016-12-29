18:52 | ХОККЕЙ — КХЛ

Владимир Юрзинов: "Адмирал" здорово сыграл на контратаках в матче с "Куньлунем"

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Главный тренер "Куньлуня" Владимир Юрзинов после поражения от "Адмирала" (1:4) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ отдал должное сопернику. По словам Юрзинова, команда из Владивостока здорово сыграла на контратаках.

- Мы пытались бороться, соперник здорово сыграл на контратаках, был лучше на своем пятаке и в завершении, - приводит официальный сайт "Адмирала" слова Юрзинова. - Они сумели забить важные голы. У нас четыре ведущих игрока травмировано, не хватает креатива в атаке. За счет хорошей работы ничего не получилось, к сожалению.

Дополнительная информация

http://www.hcadmiral.ru/news/11455/

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