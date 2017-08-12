Владимир Воробьев: "Мне нравится микроклимат в "Динамо"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев считает, что перед началом нового сезона в КХЛ его команда представляет собой сплав молодости и опыта. Специалист отметил, что в чемпионате его подопечные будут биться за клуб.

– Сезон уже начался, – сказал Воробьев. – Мы месяц работаем, успели поиграть в турнире и провести товарищеские матчи. Сейчас для нас не простое время. Спасибо всем за поддержку. Да, непросто, но это наша работа. Будем биться, и сражаться. В команде сейчас много молодежи. Тех ребят, кто выиграл Кубок Братины. Нужно терпение и труд. Мне нравится микроклимат в коллективе и то, как команда работает. Есть сплав опыта и молодости. Есть ветераны, которые должны помогать команде, тренерскому штабу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, в 10-м сезоне КХЛ московское "Динамо" стартует с выездного матча против "Витязя". Встреча состоится 23 августа, начало игры - 19.30 по московскому времени.