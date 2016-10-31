Владимир Ткачев: "Никто никогда не узнает, какой Билялетдинов в раздевалке"

Нападающий "Ак Барса" Владимир Ткачев подчеркнул, что не обижается на конструктивную критику, а старается сделать из нее правильные выводы. Также он встал на защиту главного тренера Зинэтулы Билялетдинова, которого порой критикуют за натянутые отношения с прессой.

- Критика бывает разной, и относиться к ней тоже нужно по-разному, - цитирует официальный сайт КХЛ Ткачева. - Что-то может сказать тренерский штаб, чем-то могут быть недовольны партнеры по команде, есть правильные замечания и со стороны журналистов. Я считаю, что конструктивную критику нужно воспринимать правильно. Важно сразу понимать, кто критикует как специалист, а кто просто выражает свое мнение. Обижаться ни на что не стоит, а вот к чему прислушаться и из чего сделать правильные выводы, каждый решает для себя сам.

- Понятно, что у вас в последнее время многое получается на льду, поэтому критики в ваш адрес очень мало или ее совсем нет. Зато много достается главному тренеру "Ак Барса". Можно сказать, что Зинэтула Билялетдинов в команде другой человек? Не такой, каким он предстает, например, перед СМИ.

- Есть такие моменты, которые останутся только внутри команды. Публично об этом говорить не имеет смысла, потому что это наша внутренняя кухня. Я думаю, что никто и никогда не узнает, какой Билялетдинов на самом деле в раздевалке. Мое мнение такое: если Зинэтула Хайдарович немногословен, говорит с прессой только по делу, по игре, то это полностью его право. Он считает нужным выстраивать отношения так.