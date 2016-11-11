Владимир Крикунов: "Работа "Автомобилиста" начинает приносить плоды"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов, одержавший первую победу в регулярном чемпионате КХЛ на посту рулевого екатеринбуржцев над Медвешчаком (3:2) отметил прогресс в игре команды, передает из Екатеринбурга спецкор "СЭ" Алексей МАКСИМОВ. По словам специалиста, ненужные удаления в концовке встречи едва не стоили хозяевам победы.

- Первое, что хотел бы сказать - мы много работали. И если в предыдущей игре многое не получалось, то сегодня мы выглядели лучше, команда выходит из под нагрузок. "Медвешчак" прибыл к нам после 2 поражений и мы знали, что нас ждёт тяжелая игра. В первом и втором периоде создавали моменты, но забросили только раз - хорошо сыграл вратарь соперников. В третьем забили еще, но ненужные удаления в концовке - так нельзя играть. Особенно, если в соперниках нероссийский клуб.

- В обороне есть положительная динамика?

- Да, работали над этим компонентом. Сегодня немного лучше сыграли.

- Нервная концовка - это следствие того, что расслабили хватку?

- Удаления всему виной. Но, да, немного расслабились.