18:09 | Хоккей — КХЛ

Владимир Крикунов: "Проиграли из-за ошибки Симакова. Вышел играть - играй"


Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после домашнего поражения от магнитогорского "Металлурга" 2:3 (ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ заявил, что команда плохо использовала предоставившиеся возможности и вновь провалилась в обороне во время овертайма.

- Очень не хотели проигрывать, - сказал Крикунов. - 48 бросков на 27, но надо забивать. В концовке имели два выхода один в ноль. А потом грубейшая ошибка Симакова - своего игрока надо держать, догонять, работать, если тебе доверили. К сожалению, он упустил, и мы опять остались с одним очком.

Что случилось с Гареевым?

Похоже, сотрясение. Ему там попали в голову.

Как оцените игру Сохатского?

Он нормально сыграл. 27 бросков, 3 пропущенные шайбы - приличный результат.

Второй овертай подряд команда проигрывает из-за грубых ошибок в обороне...

Но это ошибка Симакова была. Вышел играть, так играй.

11 ноября во время благотворительного матча с "Уралом" против вас выйдет Александр Тарханов. Вас тоже ждать на льду в валенках?

Нет (смеется). У нас уже есть две команды для этого поединка. (Алексей МАКСИМОВ)

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