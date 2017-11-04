Владимир Крикунов: "Проиграли из-за ошибки Симакова. Вышел играть - играй"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после домашнего поражения от магнитогорского "Металлурга" 2:3 (ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ заявил, что команда плохо использовала предоставившиеся возможности и вновь провалилась в обороне во время овертайма.
- Очень не хотели проигрывать, - сказал Крикунов. - 48 бросков на 27, но надо забивать. В концовке имели два выхода один в ноль. А потом грубейшая ошибка Симакова - своего игрока надо держать, догонять, работать, если тебе доверили. К сожалению, он упустил, и мы опять остались с одним очком.
- Что случилось с Гареевым?
- Похоже, сотрясение. Ему там попали в голову.
- Как оцените игру Сохатского?
- Он нормально сыграл. 27 бросков, 3 пропущенные шайбы - приличный результат.
- Второй овертай подряд команда проигрывает из-за грубых ошибок в обороне...
- Но это ошибка Симакова была. Вышел играть, так играй.
- 11 ноября во время благотворительного матча с "Уралом" против вас выйдет Александр Тарханов. Вас тоже ждать на льду в валенках?
- Нет (смеется). У нас уже есть две команды для этого поединка. (Алексей МАКСИМОВ)