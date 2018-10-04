Владимир Крикунов: "Если отпустить Макарова и Кулемина, придется ставить Воробьева"

Новый главный тренер московского "Динамо" после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Ак Барсом"​ (1:2) рассказал о ситуации с Вячеславом Кулеминым и Игорем Макаровым, находящимися на просмотре в команде.

– Играли не очень хорошо в атаке, – отметил Крикунов. – Хотя имели два приличных момента, которые надо было использовать. Два периода играли на равных, и надо было реализовать еще одно большинство. Я поблагодарил ребят за хорошую работу. Результат не в нашу пользу.

– Оцените действия Макарова и Кулемина, пробные контракты которых сегодня истекли.

– Еще не принял решение по их дальнейшей судьбе. Думаю, что, возможно, ребята останутся. У нас короткая скамейка. Если еще и их отпустить, то кого мне ставить? Воробьева если только. (Евгений Белоусов)