Владимир Крикунов: "Боролись от начала до конца и смогли победить лидера нашего хоккея"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после победы своей команды над "Ак Барсом" (3:2) в домашней встрече регулярного чемпионата КХЛ остался доволен волевыми действиями своих игроков. Специалист заметил, что команда проспала начало игры – в первом периоде его команда пропустила две шайбы.

- Проспали начало матча, перепугались. Молодцы, что во втором периоде проявили характер и волю, и сравняли счёт. Смогли выиграть, боролись от начала до конца, хотя противостоял нам высококлассный соперник - лидер нашего хоккея.

- Как оцените игру канадских легионеров команды сегодня и, вообще, начиная со старта чемпионата?

- Хотелось бы лучшего.... Видите, у них появился Кинг и ему пришлось играть с листа. До этого с канадцами играли Чесалин и Голышев, и хорошо играли. Потом появился Кинг и пока, пока - они в поиске. (Алексей МАКСИМОВ)